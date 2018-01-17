Сегодня 17 января 2018 года, 19:23

Украина может создать зону свободной торговли еще с одной страной

Украина готова рассмотреть возможность создания зоны свободной торговли с Албанией и заинтересована в интенсификации экономического сотрудничества с этой страной.

Как передает пресс-служба правительства, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Межправительственная комиссия по вопросам торгово-экономического сотрудничества, работа над созданием которой продолжается, должна стать хорошей основой для начала переговоров о зоне свободной торговли между Украиной и Албанией», – сказала она. Вице-премьер подчеркнула, что Украина готова работать над либерализацией торговли в рамках двусторонней межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Украина за годы независимости заключила 16 соглашений о свободной торговле, которые покрывают 45 стран. Наиболее широкая зона свободной торговли была заключена Украиной и Европейским Союзом. Официально соглашение о ЗСТ вступило в силу с 1 сентября 2017 года, однако по факту применяется в полном объеме с 1 января 2016 года. Соглашение покрывает как торговлю товарами, так и торговлю услугами, государственные закупки, а также постепенное приведение законодательной базы Украины в соответствие с европейскими стандартами для интеграции в экономическое пространство ЕС. Кроме того, Украина заключила соглашение о свободной торговле с Канадой, предусматривающее торговлю товарами и государственные закупки, Грузией (торговля товарами), Македонией (торговля товарами), Черногорией (торговля товарами и услугами), странами Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), а также со странами Содружества Независимых Государств (с 1 января 2016 года Россия в одностороннем порядке отказалась исполнять свои обязательства в рамках данного соглашения).