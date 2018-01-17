Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 17 января 2018 года, 19:23

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Украина может создать зону свободной торговли еще с одной страной

17 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Украина готова рассмотреть возможность создания зоны свободной торговли с Албанией и заинтересована в интенсификации экономического сотрудничества с этой страной.

Как передает пресс-служба правительства, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Межправительственная комиссия по вопросам торгово-экономического сотрудничества, работа над созданием которой продолжается, должна стать хорошей основой для начала переговоров о зоне свободной торговли между Украиной и Албанией», – сказала она. Вице-премьер подчеркнула, что Украина готова работать над либерализацией торговли в рамках двусторонней межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Украина за годы независимости заключила 16 соглашений о свободной торговле, которые покрывают 45 стран. Наиболее широкая зона свободной торговли была заключена Украиной и Европейским Союзом. Официально соглашение о ЗСТ вступило в силу с 1 сентября 2017 года, однако по факту применяется в полном объеме с 1 января 2016 года. Соглашение покрывает как торговлю товарами, так и торговлю услугами, государственные закупки, а также постепенное приведение законодательной базы Украины в соответствие с европейскими стандартами для интеграции в экономическое пространство ЕС. Кроме того, Украина заключила соглашение о свободной торговле с Канадой, предусматривающее торговлю товарами и государственные закупки, Грузией (торговля товарами), Македонией (торговля товарами), Черногорией (торговля товарами и услугами), странами Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), а также со странами Содружества Независимых Государств (с 1 января 2016 года Россия в одностороннем порядке отказалась исполнять свои обязательства в рамках данного соглашения).

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 3 (1047) от 16/01/18 Свежий номер

Корпоративное право

№ 3 (1047)
Государство и юристы

Шесть и достоинство

Отрасли практики

Процессуальные лишения

Судебная практика

В негативном совете

Тема номера:

Игра с интересом

Архив голосованийVox Populi

Какой онлайн-мессенджер вы используете в работе?

Telegram

Viber

WhatsApp

Skype

Facebook Messenger

Другой

Несколько разных одновременно

Не использую никакой

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»

Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!

ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом