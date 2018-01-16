Сегодня 16 января 2018 года, 19:20

Президент подписал закон, запрещающий установку общедомовых счетчиков газа без согласия жильцов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» относительно порядка установления счетчиков бытовым потребителям природного газа, который предусматривает установку общедомового счетчика газа только по согласию совладельцев многоквартирного дома.

Согласно сообщению пресс-службы Президента, закон совершенствует принципы коммерческого учета природного газа, а его принятие повысит уровень защиты прав потребителей природного газа.

Как сообщалось, 21 декабря 2017 года Верховный Совет принял за основу и в целом закон о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа». В соответствии с данным документом общедомовой счетчик газа может быть установлен только по согласию совладельцев многоквартирного дома.

Также предусматривается возможность самостоятельного установления индивидуальных счетчиков газа потребителями с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые ими уплачиваются в тарифе на распределение природного газа субъекту хозяйствования, осуществляющему распределение газа на соответствующей территории. Кроме того, устанавливается запрет для операторов газораспределительных сетей на прекращение поставок газа в многоквартирный дом в случае непредоставления совладельцами такого дома согласия на установление общедомового счетчика газа.

Также законопроектом предполагается перенести предельные сроки оборудования всех потребителей индивидуальными счетчиками газа с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года. Действующий до этого Закон Украины «О коммерческом учете природного газа» требовал от поставляющих газ компаний установить счетчики газа для тех домохозяйств, использующих газ лишь для приготовления пищи, до 1 января 2018 года.

При этом в законе не было определено, какие именно счетчики газа должны быть установлены — индивидуальные или общедомовые, что приводило к ситуации, когда операторы газораспределительных сетей массово устанавливали общедомовые счетчики, а жители дома в итоге платили не за фактически потребленный квартирой газ.