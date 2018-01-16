Украина присоединилась к Программе глобального контроля за контейнерными перевозками

Украина присоединилась к Программе глобального контроля за международными контейнерными перевозками ООН и Всемирной таможенной организации, сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан в Facebook.
«Сегодня вместе с директором Департамента анализа и общественных связей Управления по наркотикам и преступности ООН Жан-Люком Лемайо и председателем Госпогранслужбы Петром Цигикалом подписали соответствующий меморандум», — отметил он.
ГФС и Госпогранслужба получат доступ к международным базам данных, с помощью которых смогут отслеживать нелегальные потоки наркотиков, оружия, фальсификата.
«Еще до того, как контейнер дойдет до Украины, мы уже будем знать о возможности его использования для нелегальных перевозок», - написал М.Продан.
Готовясь к присоединению к программе, Украина в прошлом году создала две группы - в Одесском морском торговом порту и в аэропорту «Борисполь». Зарубежные партнеры провели учения этих групп.
«И уже сегодня они смогут в полном объеме анализировать данные по международной системе контроля за перемещением контейнеров. То есть мы уже сейчас сможем в полном объеме оценивать риски тех грузов, которые поступают на Украину или перемещаются через наше государство транзитом», - отметил руководитель ГФС.
В перспективе планируется создать такие оперативные группы и в пунктах пропуска на западной границе.
М.Продан обосновал присоединение к программе тем, что поток грузов на Украине за последнее время значительно увеличился. В прошлом году в страну поступило на 700 тыс. контейнеров больше, чем в 2016-м, были оформлены почти 5 млн контейнеров. Также увеличился и транзит.
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