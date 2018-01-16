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Сегодня 16 января 2018 года, 19:20

В парламенте созданы три депутатских объединения

Спикер Верховного Совета Андрей Парубий, ссылаясь на статью 60 Закона «О Регламенте Верховного Совета Украины», анонсировал создание трех депутатских объединений — «Правозащитная коалиция», «Питьевая вода», «Коалиция в поддержку плана экономического развития и инвестиций плана Маршалла для Украины»».

Соруководителями межфракционного депутатского объединения «Правозащитная коалиция» стали народные депутаты Елена Сотник и Игорь Луценко.

Руководитель межфракционного объединения «Питьевая вода» — народный депутат Андрей Река.

Руководитель межфракционного депутатского объединения «Коалиция в поддержку плана экономического развития и инвестиций плана Маршалла для Украины» — народный депутат Анна Гопко.

Андрей Парубий сделал данное заявление перед закрытием утреннего пленарного заседания.