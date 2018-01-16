Сегодня 16 января 2018 года, 19:20

Комитет перенес рассмотрение вопроса о назначении аудитора НАБУ на 17 января – СМИ

Комитет Верховного Совета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции вновь перенес рассмотрение вопроса о назначении аудитора НАБУ. Об этом заявил народный депутат Юрий Деревянко.

«Рассмотрение вопроса об аудиторе НАБУ перенесено на следующее заседание комитета, то есть на среду, 17 января. Сегодня мы только рассмотрели вопрос об антикоррупционной экспертизе законопроектов, которые сейчас находятся в комитете», — рассказал Ю.Деревянко.

Парламентарий предположил, что перенос рассмотрения вопроса о назначении аудитора НАБУ связан с тем, что у фракций БПП, НФ и «Оппоблок» недостаточно голосов для «продвижения этого вопроса».

«Если бы голосов было достаточно, то могли «протащить» своего, управляемого аудитора НАБУ. Не исключаю, что завтра ситуация с переносом рассмотрения кандидатуры аудитора может снова повториться», — сказал народный депутат.