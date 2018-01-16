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Должна быть четкая и прозрачная политика государства в вопросах управления госсобственностью — Оляна Гордиенко, директор по управлению ЕБРР

16 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

Концепцию Ownershippolicy слушателям Legal High School презентовала Оляна Гордиенко, директор по управлению Европейского банка реконструкции и развития. Она рассказала о концептуальных подходах, на которых должно основываться эффективное управление государственной собственностью, и об украинских особенностях их применения, включая опыт создания набсоветов госкомпаний и проблемы, с которыми приходится сталкиваться.

«Должна быть очень четкая и прозрачная политика государства в этих вопросах», — подчеркнула докладчик, добавив, что отсутствие четкости ведет к тому, что госсобственностью по сути никто не управляет либо управление происходит в ручном режиме.

Г-жа Гордиенко рассказала, как велась работа над усовершенствованием законодательства, регулирующего вопросы управления госсобственностью, упомянув о законопроекте № 6428 (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером которых является государство). По ее словам, с принятием данного законопроекта реформа не завершена, поскольку неурегулированными остаются ряд важных вопросов, например относительно титула активов.

В продолжение своего выступления Оляна Гордиенко представила слушателям модели осуществления Ownershippolicy, ознакомила с их преимуществами и недостатками применительно к украинским реалиям. В частности, она обратила внимание на дискуссионные вопросы определения компетенции набсоветов во взаимоотношениях с менеджментом госкомпании и органами государственной власти, к сфере управления которых относится соответствующая госкомпания.

Комментируя продолжающиеся в нашей стране дискуссии, г-жа Гордиенко подчеркнула, что концепция Ownershippolicy должна как минимум ответить на вопросы, какие предприятия необходимо оставить в госсобственности и как ими нужно управлять. А итоги обсуждения следует определенным образом формализировать.

В завершение своего выступления спикер указала на сложности, с которыми сталкивается правительство и госкомпании при формировании наблюдательных советов. А отвечая на вопрос из зала, поделилась своим видением оценивания эффективности деятельности государства как собственника — для этого нужна согласованная всеми заинтересованными сторонами концепция Ownershippolicy.

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