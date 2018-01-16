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Минюст обратился с регрессным иском к ПАО «Киевэнерго» с требованием возместить средства по решению Евросуда

16 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Хозяйственный суд города Киева поступил иск Министерства юстиции Украины к публичному акционерному обществу «Киевэнерго» о возмещении нанесенного государственному бюджету Украины ущерба в размере 54 179 613,40 грн. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Исковые требования обоснованы выплатой из государственного бюджета Украины во исполнение решения Европейского суда по правам человека по делу «ООО «Золотой Мандарин Ойл» против Украины» средств в размере 54 179 613,40 грн, обязанность по возмещению которых, по мнению Министерства юстиции Украины, должно нести публичное акционерное общество «Киевэнерго».

По результатам автоматизированного распределения дело №910/22855/17 передано на рассмотрение судьи Хозяйственного суда города Киева Головатюк Любомиру Дмитриевичу.

По делу назначено подготовительное заседание на 25.01.18 в 09:30, которое состоится в зале судебных заседаний №3 в помещении суда по адресу: 01030, г.Киев, ул. Б. Хмельницкого, 44-В.

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