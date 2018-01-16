Совет судей Украины просит устранить «зарплатное неравенство» судей

Совет судей Украины попросил Совет по вопросам судебной реформы внести на рассмотрение Верховного Совета законопроект об отмене пунктов 22-23 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона «О судоустройстве и статусе судей» № 1402-VIII от 2.06.2016 или иным образом устранить дискриминацию в выплате судейского вознаграждения. Об этом сообщается на сайте Совета судей Украины.
Так, согласно пунктам 22-23 Закона, право на получение судейского вознаграждения в новых размерах имеют судьи, которые по результатам квалификационного оценивания подтвердили соответствие занимаемой должности или назначены на должность по результатам конкурса. До прохождения квалификационного оценивания зарплата начисляется по старым правилам.
Если пункты 22-23 Закона будут отменены, то вознаграждение в новом размере будут получать все судьи, независимо от того, прошли они оценивание или только собираются его проходить.
Как отмечалось на заседании Совета судей Украины, сейчас только незначительное количество судей прошли оценивание. В октябре 2017 года Высшая квалификационная комиссия судей начала процесс квалификационного оценивания 999 судей. 29 декабря 2017 года ВККС обнародовала список судей, оценивание которых она планирует провести в 2018 году. В списке — 1060 судей. То есть, по прогнозам ВККС, в 2018 году будет проведена оценка 2059 судей.
Если квалифоценивание будет происходить с такой скоростью, как и оценивание в рамках процедуры конкурса в Верховный Суд, то его сроки составят от 7,5 до 9,5 мес. С учетом других процедур, которые сегодня осуществляются ВККС (отбор кандидатов на должности судей, конкурсы на должности судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, конкурсы на должности судей апелляционных судов, рассмотрение вопросов откомандирования судей), можно предположить, что эти сроки будут более длительными.
По статистическим данным, на 1.12.2017 года фактическая численность судей в судах первых инстанций составляла 4423 судьи, в судах апелляционных инстанций — 1118 судей. То есть примерно 3 тыс. не смогут пройти оценивание в 2018 году.
«Большинство судей подали заявления о проведении квалификационного оценивания, не отказываются от его прохождения и намерены его пройти. Однако по независящим от судей причинам осуществить это в ближайшей перспективе не удастся», — отметил заместитель председателя Совета судей Украины Богдан Монич.
Поэтому Совет судей предложил устранить «зарплатное неравенство». Копию принятого решения Совет судей направил в Высший совет правосудия и Верховный Суд с предложением поддержать соответствующий законопроект в пределах их полномочий по предоставлению заключений относительно проектов законодательных актов, касающихся судоустройства, судопроизводства, статуса судей, исполнения судебных решений и других вопросов, связанных с функционированием системы судоустройства.
Сохранить:
Контакты:
Ни у кого, по моему мнению, уже нет сомнений что именно ЗРАДА СУДДІВ, Валюха свое место в ВС отрабатывает
Рада суддів чи ЗРАДА СУДДІВ?
пора в Европейский суд обращаться, а когда будет взысканы денежные средства с государства Украина,- взыскать с Руководителя ДСА и председателя ССУ за "отстаивание" интересов судей - в порядке регресса. Вот тогда и посмотрим, как они будут "бездействовать"
А когда РСУ что то требовали? Это так, что бы на съезде судей отчитаться и уйти в очередной раз от этой проблемы
Режет слух "попросил". Почему не потребовал?
Виходячи з закону "Про судоустрій та статус суддів" ДСА має нараховувати суддівську винагороду виходячи з розміру мінімальної заробітної плати. Але чомусь пан Холоднюк ігнорує ч. 1 ст. 133 у редакції ЗУ відповідно до якої нараховують суддівську винагороду, а саме: "Розмір суддівської винагороди встановлюється тільки цим законом", в нас в ДСА працюють люди які невміють читати? Чи за рахунок суддів вирішили нарахувати шалені премії працівникам ДСА та апарату судів? Особисто я вважаю, що в березні на з'їзді суддів потрібно підіймати питання про колективний позов до ДСА
По старой системе ничего не начисляется. Несмотря на то что в ЗУ Про судоустройство сказано, что размер судебного вознаграждения устанавливается ТОЛЬКО этим законом ДСА при начислении судебного вознаграждения руководствуется законом 1774-VIII чем прямо нарушают ЗУ Про судоустройство. И всем пофиг, многочисленные обращения по этому поводу игнорируют как в ДСА, так и в РСУ почему-то не видят откровенных нарушений
но для подстраховки, на "всякий пожарный", надо было обратиться хотя бы к одному из субъектов права законодательной инициативы
Какой онлайн-мессенджер вы используете в работе?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»
Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис
Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: