Сегодня 16 января 2018 года, 19:20

Совет судей Украины просит устранить «зарплатное неравенство» судей

Совет судей Украины попросил Совет по вопросам судебной реформы внести на рассмотрение Верховного Совета законопроект об отмене пунктов 22-23 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона «О судоустройстве и статусе судей» № 1402-VIII от 2.06.2016 или иным образом устранить дискриминацию в выплате судейского вознаграждения. Об этом сообщается на сайте Совета судей Украины.

Так, согласно пунктам 22-23 Закона, право на получение судейского вознаграждения в новых размерах имеют судьи, которые по результатам квалификационного оценивания подтвердили соответствие занимаемой должности или назначены на должность по результатам конкурса. До прохождения квалификационного оценивания зарплата начисляется по старым правилам.

Если пункты 22-23 Закона будут отменены, то вознаграждение в новом размере будут получать все судьи, независимо от того, прошли они оценивание или только собираются его проходить.

Как отмечалось на заседании Совета судей Украины, сейчас только незначительное количество судей прошли оценивание. В октябре 2017 года Высшая квалификационная комиссия судей начала процесс квалификационного оценивания 999 судей. 29 декабря 2017 года ВККС обнародовала список судей, оценивание которых она планирует провести в 2018 году. В списке — 1060 судей. То есть, по прогнозам ВККС, в 2018 году будет проведена оценка 2059 судей.

Если квалифоценивание будет происходить с такой скоростью, как и оценивание в рамках процедуры конкурса в Верховный Суд, то его сроки составят от 7,5 до 9,5 мес. С учетом других процедур, которые сегодня осуществляются ВККС (отбор кандидатов на должности судей, конкурсы на должности судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, конкурсы на должности судей апелляционных судов, рассмотрение вопросов откомандирования судей), можно предположить, что эти сроки будут более длительными.

По статистическим данным, на 1.12.2017 года фактическая численность судей в судах первых инстанций составляла 4423 судьи, в судах апелляционных инстанций — 1118 судей. То есть примерно 3 тыс. не смогут пройти оценивание в 2018 году.

«Большинство судей подали заявления о проведении квалификационного оценивания, не отказываются от его прохождения и намерены его пройти. Однако по независящим от судей причинам осуществить это в ближайшей перспективе не удастся», — отметил заместитель председателя Совета судей Украины Богдан Монич.

Поэтому Совет судей предложил устранить «зарплатное неравенство». Копию принятого решения Совет судей направил в Высший совет правосудия и Верховный Суд с предложением поддержать соответствующий законопроект в пределах их полномочий по предоставлению заключений относительно проектов законодательных актов, касающихся судоустройства, судопроизводства, статуса судей, исполнения судебных решений и других вопросов, связанных с функционированием системы судоустройства.