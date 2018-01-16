Сегодня 16 января 2018 года, 19:20

В украинских законах термин «инвалид» заменили на «лицо с инвалидностью»

Президент Петр Порошенко подписал закон, который исключает из законодательства термин «инвалид». Этим документом внесены изменения в 37 законов Украины, в положениях которых слова «инвалид», «ребенок-инвалид» и «инвалид войны» заменены словами «человек с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью» и «человек с инвалидностью вследствие войны».

О подписании закона сообщается на сайте главы государства.

Украина обязалась это сделать осенью 2016 года, внеся изменения в закон о ратификации Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью, а 19 декабря 2017 года Верховный Совет это обязательство исполнил.