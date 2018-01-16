Сегодня 16 января 2018 года, 19:20

Фонд госимущества подготовил под солнечную станцию третий участок в Чернобыле

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс на 30-летнюю аренду участка на одной из улиц Чернобыля. Об этом сообщил зампредседателя Фонда государственного имущества Дмитрий Парфененко.

По его словам, ФГИУ сдаст участок в аренду под строительство солнечной станции. Соответствующее объявление опубликовано 15 января 2017 года в газете «Ведомости приватизации».

Площадка находится рядом с командно-диспетчерским пунктом и контрольно-пропускным пунктом «Лелив» по ул. Кирова. Ее оценочная стоимость — 11,5 млн грн (без НДС).

По словам Д.Парфененко, участком уже заинтересовался инвестор, а региональное отделение Фонда в Киевской области собирает заявки от других потенциальных инвесторов. Если заявителей будет больше двух, отделение Фонда объявит конкурс на право аренды, в котором победитель будет определен в соответствии с предложенной ценой аренды.

Также замглавы ФГИ сообщил, что у Фонда есть еще несколько проектов по передаче земель на территории Чернобыльской АЭС в аренду — для строительства «солнечных ферм».

Отметим, что в Чернобыльской зоне уже построена одна солнечная станции — непосредственно на территории Чернобыльской АЭС. Небольшую СЭС на 1 МВт мощности построила компания «Солар Чернобыль» — на распределительном устройстве 2-й очереди в Припяти площадью 1,7 га. Договор аренды заключен на 49 лет.

Эта же компания выиграла второй конкурс на аренду части системы охлаждения объектов Чернобыльской АЭС, площадью 2,5 тыс. кв. м.

«Солар Чернобыль» является совместным проектом консорциума «Enerparc AG — Родина Энержи Груп».

Согласно данным YouControl, единственным бенефициаром «Солар Чернобыль» является Евгений Варягин. Г-н Варягин известен как руководитель проектов по солнечным электростанциям компании Activ Solar (подконтрольной братьям Клюевым). Несмотря на аннексию Крыма и «национализацию» проектов Activ Solar, Варягин до сих пор указан как руководитель ряда крымских СЭС.