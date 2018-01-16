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Президенту предложили уволить В.Гонтареву с должности председателя НБУ

16 января 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

В Верховном Совете Украины зарегистрирован проект постановления об обеспечении преемственности руководства Национального банка Украины, в котором предлагается Президенту Украины Петру Порошенко уволить с должности председателя НБУ Валерию Гонтареву.

«Предложить Президенту Украины Порошенко П.А. безотлагательно внести в Верховный Совет Украины представление об увольнении Гонтаревой с должности председателя Национального банка Украины», - говорится в проекте постановления.

В проекте документа отмечается, что В.Гонтарева в настоящее время фактически завершила исполнение своих полномочий и обязанностей, что негативно влияет на регулирование банковского сектора и отношений Украины с международными финансовыми учреждениями.

Напомним: 10 апреля 2017 года В.Гонтарева сообщила, что написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала его Президенту.

По информации НБУ, первый заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий исполняет обязанности главы НБУ с 11 мая 2017 года.

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