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Минобразования изменило порядок регистрации на ВНО

16 января 2018 года Источник:День

Как рассказали в Украинском центре качества образования, изменения коснутся абитуриентов, которые в текущем учебном году завершают получение полного общего среднего образования и сдают экзамены в форме ВНО.

Такие учащиеся подают комплект регистрационных документов в учреждения, где проходят обучение. Руководители учебных заведений после получения регистрационных документов учеников формируют список лиц, который вместе с документами в установленные сроки направляют в соответствующий региональный центр. Таким ученикам сертификаты ВНО в индивидуальных конвертах будут отправлены по адресу учебного заведения, где они учатся.

Выпускникам прошлых лет и лицам, которые не проходят государственную итоговую аттестацию в форме ВНО, сертификаты будут отправлены по адресу, указанному при регистрации.

Кроме того, Минобразования исключило норму о возможности предоставления копии свидетельства о рождении вместо копии паспорта гражданина Украины для регистрации на ВНО лицами, которым по состоянию на 1 сентября не исполнилось 16 лет за год до их участия в тестировании.

Абитуриенты, не зарегистрировавшиеся в основной период регистрации, смогут пройти ВНО в рамках дополнительной сессии с 3 по 21 мая. Однако выбрать они смогут только те предметы, результат которых им будет засчитан как оценка государственной итоговой аттестации.

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