Сегодня 16 января 2018 года, 19:20

НШСУ разработала проекты нормативно-правовых актов о прохождении специальной подготовки кандидатами на должность судьи

Национальная школа судей Украины разработала проекты нормативно-правовых актов о прохождении специальной подготовки кандидатами на должность судьи. Об этом сообщается на сайте Школы.

«Согласно части 2 статьи 70 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», отбор кандидатов на должность судьи, имеющих стаж работы на должности помощника судьи не менее трех лет, проводится с особенностями, определенными решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины», - идет речь в сообщении НШСУ.

Национальная школа судей Украины разработала проекты нормативно-правовых актов:

• Программа специальной подготовки кандидатов на должность судьи, имеющих стаж работы на должности помощника судьи минимум три года (Проект),

• Порядок прохождения специальной подготовки кандидатами на должность судьи (Проект),

• Учебный план специальной подготовки кандидатов на должность судьи, имеющих стаж работы на должности помощника судьи минимум три года (Проект),

• Распределение времени на блоки и виды (Проект).

Частями 3 и 4 статьи 77 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусмотрено, что специальная подготовка проводится в течение 12 месяцев (если иной срок не установлен решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины) за счет средств Государственного бюджета Украины. На период прохождения кандидатом подготовки за ним сохраняется основное место работы, выплачивается стипендия в размере должностного оклада помощника судьи местного суда. Срок прохождения специальной подготовки в Национальной школе судей Украины засчитывается в стаж профессиональной деятельности в сфере права.

Отметим, что, согласно части 2 статьи 77 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», программу, учебный план и порядок прохождения специальной подготовки кандидатами на должность судьи утверждает Высшая квалификационная комиссия судей Украины по рекомендации Национальной школы судей Украины.