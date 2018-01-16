Сегодня 16 января 2018 года, 19:20

Президент в 2017 году наградил орденами почти 2000 человек

Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году наградил орденами почти 2000 человек. Об этом сообщили в Государственном управлении делами.

Как стало известно, в прошлом году в соответствии с указами Президента о награждении госнаградами Государственное управление делами выдало 1918 орденов, 3610 нагрудных знаков к почетным званиям, в том числе 2492 – к званию «Мать-героиня», 34 знака отличия Президента Украины, 1395 медалей.

Также в 2017 году были выданы 55 561 знак отличия Президента Украины «За участие в АТО», 5401 знак отличия главы государства «За гуманитарное участие в АТО», сообщили в ведомстве.

В Государственном управлении делами отметили, что в 2017 году кассовые расходы госбюджета на изготовление наград и памятных знаков составили 20 450,77 тыс. грн, фактические – 15 577,79 тыс. грн.

Также в Госуправлении делами подчеркнули, что закупают наградную продукцию «в соответствии с действующим законодательством по вопросам публичных закупок».

Напомним: Президентом Украины Петром Порошенко награждены орденом «За заслуги» II степени зампредседатель Меджлиса Ильмя Умеров, III степени – Ахтем Чийгоз.