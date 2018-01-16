Сегодня 16 января 2018 года, 19:20

Старший партнер Ario Law Firm Юлиан Хорунжий рассказал слушателям Legal High School о новеллах корпоративных договоров

Юлиан Хорунжий, старший партнер Ario Law Firm, прочитал слушателям Школы корпоративного права и M&A 1. Legal High School лекцию, посвященную новеллам регулирования корпоративного управления и корпоративных договоров. Он назвал три базовых нормативных акта, реформирующих корпоративное управление: действующий Закон № 1983-VIII «О повышении уровня корпоративного управления в акционерных обществах», проект Закона № 4470 «О корпоративных договорах», который принят парламентом, но еще не подписан Президентом Украины, и законопроект № 4666 «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», принятый в первом чтении.

Говоря об изменениях в законодательном регулировании корпоративного управления, Юлиан Хорунжий выделил следующие ключевые пункты:

• изменение правил игры с «существенными» пакетами акций;

• внедрение механизмов squeeze-out и sell-out;

• внедрение эскроу-счетов.

Старший партнер Ario Law Firm детально проанализировал, какие вопросы могут быть урегулированы в корпоративном договоре и какие новеллы будут внесены проектом Закона № 4470. В частности, к предмету корпоративного договора будут относиться определение порядка голосования на общем собрании участников, согласование приобретения и/или продажи акций, определение обстоятельств, при наступлении которых стороны должны воздержаться от отчуждения акций (долей). Спикер обратил внимание, что в корпоративном договоре можно будет также предусмотреть условия (или порядок определения условий), на которых участники общества вправе или обязаны приобрести или продать доли в уставном капитале общества, и условия, при наступлении которых такие права или обязанности возникают. «Положения корпоративного договора не могут противоречить законодательству», — подчеркнул Юлиан Хорунжий, добавив, что нарушение корпоративного договора не может служить основанием для признания недействительным решений общего собрания акционеров (по мнению лектора, это существенный недочет законопроекта). В то же время ответственность участника за допущенные нарушения устанавливается непосредственно в договоре. Одной из возможных санкций может быть принудительная передача доли в хозобществе.

Комментируя значение корпоративных договоров для общества, Юлиан Хорунжий отметил, что этот правовой инструмент позволяет компании минимизировать негативные последствия в случае возникновения конфликта между ее участниками.