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Суд удовлетворил жалобу САП об экстрадиции А.Онищенко

16 января 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Апелляционный суд г.Киева удовлетворил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отменил решение Соломенского районного суда столицы о признании незаконными действий детектива НАБУ при составлении запроса об экстрадиции народного депутата Александра Онищенко. Об этом сообщили в САП.

«Жалобу САП удовлетворили и решение (суда первой инстанции - ред.) отменили», - сказали в САП.

Напомним: в декабре 2017 Соломенский райсуд признал действия детектива по обращению с ходатайством о выдаче Онищенко незаконными.

Прокуроры САП обжаловали данное решение в апелляционном суде.

А.Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.4 ст.28, ч. 3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховный Совет предоставил 5 июля 2016 года. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года А.Онищенко был объявлен в национальный розыск.

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