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НАПК нашло 264 нарушения в отчетах политических партий

16 января 2018 года Источник:Корреспондент

Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам анализа отчетов политических партий о доходах и расходах за прошлый год составило 264 протокола об административных правонарушениях. Об этом сообщается на официальном сайте НАПК.

«По результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в течение прошлого года НАПК составило 264 протокола об административных правонарушениях», - сказано в сообщении.

Как отмечается, 170 протоколов составлено за правонарушение, предусмотренное ст. 212-21 КУоАП (нарушение порядка предоставления отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда).

Помимо этого 86 протоколов – по ст. 212-15 КУоАП (нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии), 8 протоколов – за непредоставление информации, документов, а также за нарушение сроков их предоставления (ст. 188-46 КУоАП).

«Отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера политические партии обязаны представить в НАПК не позднее, чем на сороковой день после окончания отчетного квартала», - добавили в ведомстве.

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