Сегодня 16 января 2018 года, 19:20

Выводы отчета СЕ «Относительно проекта закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» являются неполными – САУ

Совет адвокатов Украины во время заседания 15 января принял открытое обращение относительно проекта Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (новая редакция) и другие связанные законодательные акты Украины». Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

САУ отмечает, что в отчете международных экспертов нет ни одного упоминания о позиции Национальной ассоциации адвокатов Украины относительно законопроекта. Также не упоминается факт встречи экспертов Ритиса Йокубаускаса и Вахе Григоряна с представителями НААУ 11 октября 2017 года, когда обсуждение содержания законопроекта не состоялось из-за недоступности документа представителям НААУ. Вместе с тем эксперты ссылаются на обсуждение законопроекта с украинской властью и заинтересованными сторонами, которые не называются.

«Подход авторов отчета исключил консультации с представителями адвокатуры, прямо противоречит европейским и международным стандартам», – отмечается в обращении САУ.

Напомним, что по итогам встречи с экспертами Совета Европы в октябре 2017 года НААУ обратилась к председателю ПАСЕ Стелле Кириакидес с просьбой сделать все возможное для направления законопроекта в Европейскую комиссию «За демократию через право» (Венецианская комиссия) с целью предоставления заключения о соответствии европейским стандартам и ценностям еще до внесения в парламент.

Беспокойство вызывает и вывод, содержащийся в отчете, о том, что чрезмерно детальное регулирование деятельности адвокатского самоуправления «может быть оправдано значительными изменениями в структуре самоуправления, но после переходного периода, необходимого для завершения реформы адвокатуры, следует стремиться к дерегуляции самоуправления». Адвокатура на Украине является конституционным институтом, которому гарантируется независимость. Реальную независимость адвокатура получила в результате принятия Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» 2012 года в рамках выполнения условий подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и в соответствии с совместным заключением Венецианской комиссии и Директората правосудия и защиты человеческого достоинства Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы.

«Тот факт, что созданная на основании действующего закона система органов адвокатского самоуправления соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, как, собственно, и сам действующий Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», в отчете не упоминается. Игнорирование этого факта ставит под серьезное сомнение полноценность проведенной экспертной оценки и ее объективность», - считает САУ.

При подготовке отчета экспертами не были проанализированы коррупционные риски, которые содержит законопроект. В частности, это многочисленные противоречия между различными статьями законопроекта, терминологическая неопределенность и наличие оценочных суждений, особенно в части регулирования доступа к профессии и привлечения к дисциплинарной ответственности, распределения адвокатских взносов.

Положения законопроекта относительно возможности адвокатов на государственной службе сохранить право на представительство в судах также требует более внимательного изучения с учетом коллизии между этим положением и гарантиями адвокатской деятельности, объемом профессиональных прав, противоречия принципу независимости адвокатуры.

Совет адвокатов Украины настаивает на том, что законопроект «О внесении изменений в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» после доработки должен быть направлен в Венецианскую комиссию для прохождения комплексной оценки на соответствие европейским стандартам и только после этого может быть направлен на рассмотрение Верховного Совета.