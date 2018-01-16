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ЕС призвал Украину немедленно запустить реформу аудиторской деятельности

16 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Европейский Союз (ЕС) призвал к скорейшему вступлению в силу законопроекта № 6016-д «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности», так как промедление тормозит выполнение Соглашения об ассоциации. Об этом говорится в заявлении на странице представительства ЕС на Украине.

«Должны с сожалением отметить, что реформа аудиторской деятельности, которая происходит на Украине с существенным опозданием, при внедрении продолжает встречать сопротивление», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последних двух лет Европейский Союз оказывал помощь правительству Украины и Комитету Верховного Совета Украины по вопросам налоговой и таможенной политики в процессе разработки нового законодательства о бухгалтерском учете, финансовой отчетности, аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности.

«Внедрение европейских и международных стандартов в сфере аудита и надзора за аудиторской профессией является частью обязательств Украины в контексте Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Действительно, имплементация Соглашения предусматривает введение на Украине новых правил, практик и институтов, которые будут отличаться от устоявшихся процедур. Необходимые изменения должны восприниматься открыто и позитивно», – добавили в представительстве ЕС.

Отмечается, что реформирование аудиторской деятельности является критическим для Украины не только в контексте выполнения Соглашения.

«Прежде всего это необходимо для восстановления хорошей репутации профессии, установления доверия к финансовой отчетности субъектов экономической деятельности и, как следствие, для содействия инвестициям и международной торговле. Мы надеемся, что проект Закона № 6016-д «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» вступит в силу в ближайшее время, и новая регуляторная система для аудиторской деятельности будет введена скорее», – отметили в представительстве.

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