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Цель регулятора — упростить жизнь акционерным обществам, одновременно повысив требования к публичным АО, — Николай Стеценко проанализировал актуальные изменения в корпоративном законодательстве

16 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

Начались занятия в Школе корпоративного права и M&A Legal High School. В рамках первого блока этой Школы слушатели ознакомятся с актуальными новеллами корпоративного законодательства. Открыл курс Николай Стеценко, управляющий партнер ЮФ AVELLUM. Он презентовал взгляд изнутри на законодательные изменения в сфере корпоративного права.

Сделав общий обзор изменений в регулировании деятельности хозяйственных обществ, г-н Стеценко сосредоточился на законодательных изменениях, касающихся акционерных обществ. В частности, он обратил внимание на новации Закона № 2210-VIII, вступившего в силу с 6 января 2018 года. Среди прочего этот закон разграничит частные и публичные АО. «Статус публичного акционерного общества имеют акционерные общества, акции которых прошли процедуру листинга на фондовой бирже или которые ранее осуществляли публичное размещение акций и обнародовали сообщение о том, что они считаются осуществляющими публичное предложение акций в порядке, установленном НКЦБФР. К остальным АО применяются нормы, регулирующие деятельность ЧАО», — прокомментировал управляющий партнер ЮФ AVELLUM.

А говоря о новых требованиях к раскрытию информации, он отметил, что объем раскрываемой информации увеличивается для ПАО и уменьшается для ЧАО, также отменена обязательная публикация информации в официальных печатных изданиях и разрешено раскрытие информации через специальных субъектов, предоставляющих информационные услуги на фондовом рынке.

Николай Стеценко также рассказал об изменениях в определении кворума собраний акционеров, выплате дивидендов, конвертации обязательств в капитал, механизмах squeeze-out/sell-out, роли и компетенции наблюдательного совета АО. Происходящие процессы он охарактеризовал как очищение рынка от квазипубличных компаний и создание экосистемы для действительно публичных акционерных обществ.

Комментируя перспективы дальнейшего усовершенствования законодательства, спикер в первую очередь обратил внимание на проект закона об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью (законопроект № 4666). Среди основных преимуществ этого законопроекта он выделил максимальную гибкость и диспозитивность в корпоративном управлении, отмену ограничения максимального количества участников ООО, диспозитивное регулирование выплаты дивидендов, введение института согласования значительных сделок ООО и сделок с заинтересованностью, внедрение процедур обращения взыскания на долю в уставном капитале ООО etc.

Подводя итог лекции, Николай Стеценко отметил тенденции все большей прозрачности и доступа к информации, движение в сторону диспозитивности регулирования большинства хозяйственных обществ, вместе с тем регулятор и законодатель устанавливают более высокие требования к публичным акционерным компаниям.

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