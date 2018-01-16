НАПК отказалось обнародовать результаты полной проверки декларации В.Гонтаревой за 2016 год

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) отказалось предоставить результаты полной проверки электронной декларации главы Национального банка Валерии Гонтаревой за 2016 год. Об этом говорится в ответе НАПК на журналистский запрос.
В Агентстве отметили, что по состоянию на 12 января проведена полная проверка е-декларации Гонтаревой за 2016 год и готовится соответствующий проект решения, который должен быть рассмотрен и утвержден на заседании НАПК.
В ходе полной проверки НАПК не получило ответ на запрос, направленный в Министерство юстиции.
При этом Агентство отказалось предоставить результаты проведенной проверки и информацию о выявленных нарушениях.
«До принятия решения о результатах полной проверки декларации за 2016 год, поданной Гонтаревой В.О., Национальное агентство отказывает в предоставлении информации о результатах этой проверки», — сказано в ответе.
Напомним: с мая глава НБУ Валерия Гонтарева находится в отпуске, ожидая рассмотрения Президентом и парламентом ее заявления об увольнении.
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