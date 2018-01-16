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НАПК отказалось обнародовать результаты полной проверки декларации В.Гонтаревой за 2016 год

16 января 2018 года Источник:Українські Новини

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) отказалось предоставить результаты полной проверки электронной декларации главы Национального банка Валерии Гонтаревой за 2016 год. Об этом говорится в ответе НАПК на журналистский запрос.

В Агентстве отметили, что по состоянию на 12 января проведена полная проверка е-декларации Гонтаревой за 2016 год и готовится соответствующий проект решения, который должен быть рассмотрен и утвержден на заседании НАПК.

В ходе полной проверки НАПК не получило ответ на запрос, направленный в Министерство юстиции.

При этом Агентство отказалось предоставить результаты проведенной проверки и информацию о выявленных нарушениях.

«До принятия решения о результатах полной проверки декларации за 2016 год, поданной Гонтаревой В.О., Национальное агентство отказывает в предоставлении информации о результатах этой проверки», — сказано в ответе.

Напомним: с мая глава НБУ Валерия Гонтарева находится в отпуске, ожидая рассмотрения Президентом и парламентом ее заявления об увольнении.

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