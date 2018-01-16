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Минэкономики предложило обязать ФЛП установить платежные терминалы

16 января 2018 года Источник:epravda.com.ua

В Кабинете Министров предлагают обязать установить платежные терминалы всех субъектов хозяйствования, в том числе плательщиков единого налога. Соответствующий проект постановления КМУ разработало Министерство экономического развития и торговли.

Минэкономики предлагает обязать всех без исключения субъектов хозяйствования, которые продают товары (включая продажи дистанционным способом) или предоставляют услуги, обеспечить возможность безналичных расчетов с использованием терминалов.

Торговцы, которые работают на общей системе налогообложения, должны установить платежные терминалы до 1 июля 2018 года.

Плательщики единого налога второй и третьей групп с торговой площадью до 20 кв. м, которые работают в городах, должны обеспечить возможность безналичного расчета до 1 января 2019 года.

Для «единщиков» второй и третьей групп с торговой площадью до 20 кв.м. и для работающих в селах торговцев норма станет обязательной с 1 июля 2019 года.

Упрощенцы первой группы должны обзавестись платежными терминалами до 1 января 2020 года.

При этом контролировать установку платежных терминалов будет Государственная фискальная служба.

В Министерстве экономики подсчитали, что введение таких требований повлияет приблизительно на 183 тысячи малых и микропредпринимателей.

Согласно оценкам ведомства, на установку платежного терминала и его обслуживание один субъект в течение первого года потратит свыше 6 тысяч грн.

Расходы всех субъектов, чья деятельность попадет под регулирование, в течение первого года составят свыше 1,21 млрд грн.

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