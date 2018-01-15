Сегодня 15 января 2018 года, 19:15

«Для выбора эффективного механизма защиты корпоративных прав от рейдерства необходимо понять, какова конечная цель рейдеров», — управляющий партнер ESQUIRES Александр Шкелебей

Заключительная лекция первого дня Школы судебной практики Lеgal High School была посвящена вопросам судебной защиты корпоративных прав от рейдерства. Свои «приемы» в этой борьбе продемонстрировал слушателям Школы управляющий партнер ESQUIRES Александр Шкелебей.

«В мире под рейдерством понимают законное поглощение компании против воли ее руководства (недружественное поглощение), в отличие от Украины, где это захват активов либо завладение ими или корпоративными правами юридического лица с применением незаконных методов и средств», — отметил г-н Шкелебей, сместив таким образом акцент на то, с чем предстоит столкнуться юристам, практикующим на территории Украины.

Лектор поделился со слушателями разработанным им ориентировочным алгоритмом действий для юриста при рейдерском захвате. В частности, первый шаг — это сбор информации, затем — ознакомление с протоколом и другими документами, предоставляемыми госрегистратору для проведения регистрационных действий, третий шаг — проверка документов на соответствие законодательству, четвертый — обжалование регистрационного действия, пятый — инициирование уголовного производства. При этом Александр Шкелебей подчеркнул, что при выборе органа, в котором будет обжаловано регистрационное действие, необходимо учитывать, что, согласно действующему законодательству, параллельное обращение в Комиссию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации Министерства юстиции Украины и в суд невозможно.

Наиболее распространенными схемами рейдерства на Украине являются подделка документов, подкуп регистратора или нотариуса, кража электронного ключа регистратора, покупка долгов компании, подкуп директора или менеджмента предприятия.

Также для защиты бизнеса от рейдерства г-н Шкелебей рекомендовал юристам применять такие превентивные меры, как аудит рисков, постоянный контроль за изменением состава акционеров, предотвращение случаев накопления долгов компании, предупреждение конфликтов внутри компании.