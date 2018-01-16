Сегодня 16 января 2018 года, 19:20

Минобороны запретило награждать оружием гражданских лиц

Министерство обороны будет награждать огнестрельным оружием только военнослужащих, а также граждан, ушедших с военной службы в отставку или запас с правом ношения формы, и не более одного раза. Об этом сообщил в министр обороны Степан Полторак.

«Выступил с инициативой и подписал соответствующий приказ Минобороны (№617) ограничить себя в праве награждать знаками «Огнестрельное оружие» и «Холодное оружие» гражданских лиц. Отныне этими знаками отличия могут быть награждены только военнослужащие ВСУ и других силовых структур, а также те, кто был уволен в отставку или запас с правом ношения военной формы одежды. Согласно приказу, такими наградами граждане указанной категории смогут быть награждены только один раз», - написал министр.

Он также отметил, что это решение позволит усовершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам награждения и определить четкий круг лиц, которые могут быть награждены оружием.

Ранее получить наградное оружие мог любой человек, имеющий право на его приобретение и использование.