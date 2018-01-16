Минобороны запретило награждать оружием гражданских лиц

Министерство обороны будет награждать огнестрельным оружием только военнослужащих, а также граждан, ушедших с военной службы в отставку или запас с правом ношения формы, и не более одного раза. Об этом сообщил в министр обороны Степан Полторак.
«Выступил с инициативой и подписал соответствующий приказ Минобороны (№617) ограничить себя в праве награждать знаками «Огнестрельное оружие» и «Холодное оружие» гражданских лиц. Отныне этими знаками отличия могут быть награждены только военнослужащие ВСУ и других силовых структур, а также те, кто был уволен в отставку или запас с правом ношения военной формы одежды. Согласно приказу, такими наградами граждане указанной категории смогут быть награждены только один раз», - написал министр.
Он также отметил, что это решение позволит усовершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам награждения и определить четкий круг лиц, которые могут быть награждены оружием.
Ранее получить наградное оружие мог любой человек, имеющий право на его приобретение и использование.
Сохранить:
Контакты:
Какой онлайн-мессенджер вы используете в работе?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»
Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис
Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: