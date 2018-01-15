Сегодня 15 января 2018 года, 19:14

Количество киберпреступлений возрастает на 2,5 тысячи в год – руководитель Департамента киберполиции

Количество выявленных преступлений в сфере кибербезопасности увеличивается в среднем на 2,5 тысячи ежегодно. Об этом рассказал руководитель Департамента киберполиции Сергей Демедюк.

По словам С.Демедюка, Департамент киберполиции — новое подразделение Национальной полиции. Он только формируется. Однако с каждым годом приобретает больший опыт, нарабатывает методологию, получает знания от зарубежных партнеров.

«Благодаря этому мы ежегодно выявляем и документируем все больше таких преступлений», — отметил руководитель Департамента киберполиции.

«Ежегодно количество выявленных киберпреступлений увеличивается в среднем на 2500. В 2017 году мы сопровождали около 7 тыс. уголовных производств, из них 4,5 тыс. — исключительно киберпреступления. За 11 месяцев 2017 года мы направили в суд обвинительные акты в отношении 726 лиц», — озвучил статистику С.Демедюк.