В ВККС сообщили, сколько судей рекомендовали уволить в течение 2012 – 2017 годов

На сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины обнародованы данные о количестве судей, которые привлечены к дисциплинарной ответственности и в отношении которых направлены рекомендации об увольнении с должности судьи. Так, в течение 2012 — 2017 годов Комиссией были приняты соответствующие решения в отношении 528 судей.
Стоит отметить, что до 2015 года указанные решения принимались предыдущим составом Комиссии. Рекомендации об увольнении с должности судьи за этот период были направлены в отношении 31 судьи.
Количество судей, в отношении которых Комиссией направлены рекомендации об увольнении с должности в течение 2015 — 2017 годов, — 497 человек.
• Со списком судей, в отношении которых Комиссией в течение 2012 года принято решение о направлении рекомендации об увольнении с должности, можно ознакомиться по ссылке.
• Со списком судей, в отношении которых Комиссией в течение 2013 года принято решение о направлении рекомендации об увольнении с должности, можно ознакомиться по ссылке.
• Со списком судей, в отношении которых Комиссией в течение 2014 года принято решение о направлении рекомендации об увольнении с должности, можно ознакомиться по ссылке.
• Со списком судей, в отношении которых Комиссией в течение 2015 года принято решение о направлении рекомендации об увольнении с должности, можно ознакомиться по ссылке.
• Со списком судей, в отношении которых Комиссией в течение 2016 года принято решение о направлении рекомендации об увольнении с должности, можно ознакомиться по ссылке.
• Со списком судей, в отношении которых Комиссией в течение 2017 года принято решение о направлении рекомендации об увольнении с должности, можно ознакомиться по ссылке.
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