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Сергей Гришко рассказал о последних тенденциях разрешения корпоративных споров

15 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

Актуальным проблемам разрешения корпоративных споров была посвящена одна из лекций в рамках Школы судебной практики Lеgal High School (LHS), которую провел партнер ЮФ Redcliffe Partners Сергей Гришко.

В частности, лектор привел примеры изменения практики судов в спорах по искам акционеров материнской компании о признании недействительным решения общего собрания участников дочернего общества с ограниченной ответственностью. Так, в постановлении от 6 июля 2016 года № 910/8438/15-г Высший хозяйственный суд Украины сделал правовой вывод о подведомственности дела хозяйственному суду на том основании, что такой спор является корпоративным: исходя из положений статьи 1 Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», истица в указанном споре имеет существенное участие в хозяйственном обществе.

Но, по словам лектора, в дальнейшем данное постановление было отменено Верховным Судом Украины. ВСУ в постановлении от 1 февраля 2017 года ВСУ указал, что пункт 4 части 1 статьи 12 ХПК Украины не подлежит расширенному толкованию относительно дел, связанных с созданием, деятельностью, управлением и прекращением деятельности хозяйственного общества, если одной из сторон в деле не является участник хозобщества, в том числе выбывший. А несоблюдение требований закона и учредительных документов юрлица во время созыва и проведения общего собрания не может признаваться нарушением прав истцов, которые не являются участниками этого лица.

Кроме того, ВСУ отметил, что Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» не регулирует корпоративные отношения, а приведенные в нем определения терминов не могут быть решающими при установлении подведомственности дела хозяйственному суду.

Также в рамках занятия слушатели получили возможность стать участниками «судебного спора» (на примере из личной практики Сергея Гришко), предметом которого было признание недействительным внеочередного общего собрания участников, где присутствовал лишь один из двух участников общества с ограниченной ответственностью (мажоритарный участник). Следует отметить, что мнения слушателей о том, следует ли удовлетворить иск или отказать в его удовлетворении, и их обоснования разделились.

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