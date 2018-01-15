Сегодня 15 января 2018 года, 19:15

СМИ: Газпром не будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража

«Газпром» не будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины» о контракте на поставку газа. Об этом сообщил зампред правления концерна Александр Медведев.

Между тем после того, как 31 мая 2017 года арбитры вынесли промежуточное (отдельное) решение по некоторым принципиальным вопросам, ПАО «Газпром» 7 ноября 2017 года подало в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) заявление об оспаривании промежуточного решения и его частичной отмене.

В конце декабря было вынесено окончательное решение.

«Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Обжаловать? А зачем?» — сказал А.Медведев.

Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» выиграл арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» по принципу «бери или плати» на сумму 56 миллиардов долларов в 2012-2017 годах.

Кроме того, «Нафтогаз Украины» требует от российского «Газпрома» 16 миллиардов долларов в арбитраже по транзитному контракту. Решение суда ожидается 28 февраля 2018 года.

Как известно, в Стокгольмском арбитраже начались слушания по спору между украинской компанией «Нафтогаз Украины» и российским газовым монополистом — «Газпромом» относительно условий контракта на поставку газа из России на Украину с 2009 года.

Эти слушания проходят, поскольку стороны не смогли прийти к согласию относительно имплементации промежуточного решения, принятого арбитражем в мае этого года. 31 мая Стокгольмский арбитраж отклонил требования «Газпрома», касающиеся принципа «бери или плати».

Также арбитраж удовлетворил требования НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены на газ в контракте с компанией «Газпром» и отменил запрет на реэкспорт газа. Всего «Нафтогаз» подал два иска: по транзитному контракту и по контракту на куплю-продажу.