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Сегодня 15 января 2018 года, 19:14

В Администрации Президента заявили, что законопроект об Антикоррупционном суде разработан согласно рекомендациям Венецианской комиссии

Законопроект об Антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией и рекомендациями Венецианской комиссии. Об этом заявили в пресс-службе Администрации Президента в ответе на запрос LIGA.net.

«Сегодня проект закона находится в Верховном Совете, поэтому все дискуссии о тех или иных нормах должны проходить в рамках правового поля в украинском парламенте», - говорится в сообщении.

В Администрации отметили: Президент Петр Порошенко «неоднократно подчеркивал, что руководство государства имеет политическую волю для создания независимого Антикоррупционного суда».

Сегодня сообщалось, что Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде №7440, внесенный в парламент Президентом.