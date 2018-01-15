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В парламенте сообщили, когда рассмотрят кандидатуры председателя НБУ и членов ЦИК

15 января 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Парламент рассмотрит кандидатуры председателя НБУ и членов ЦИК после соответствующего представления. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий.

«Вы знаете, что парламент может рассматривать кандидатуру на пост главы НБУ, когда ее подаст Президент Украины. Я могу вам гарантировать, что как только эта кандидатура будет подана в парламент, я сделаю все возможное, чтобы она как можно быстрее появилась в повестке дня. То же касается членов ЦИК», - заявил А.Парубий.

Он добавил, что все члены ЦИК должны пройти спецпроверку согласно действующему законодательству.

«Это занимает ориентировочно две-три недели, но гарантирую, что по всем кадровым вопросам я буду инициировать, чтобы быстро прошла спецпроверка и рассмотрение кандидатур в сессионном зале», - резюмировал А.Парубий.

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