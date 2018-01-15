Сегодня 15 января 2018 года, 19:14

СМИ: украинский парламент – лидер в Европе по «законодательному спаму»

Народные депутаты VIII созыва являются лидерами в Европе по количеству зарегистрированных законопроектов. Однако большинство поданных ими проектов не проходят проверок экспертов Верховного Совета и Минфина. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Так, украинские парламентарии регистрируют в среднем 1,8 тыс. законопроектов в год. Для сравнения: в Норвегии инициируют в среднем 5 законопроектов в год, в Швейцарии – 6, в Греции – 13, в Австрии – 46, в Великобритании – 66, в Исландии – 71, в Дании – 74, в Португалии – 115, в Бельгии – 227, в Финляндии – 257, во Франции – 337, в Италии – 644.

Таким образом, депутаты Верховного Совета инициируют в 300 раз больше законопроектов, чем парламентарии Норвегии и Швейцарии, в 140 раз больше, чем в Греции, в 39 раз больше, чем в Австрии, в 25 раз больше, чем в Великобритании, Исландии и Дании , в 15 раз больше, чем в Португалии, в 8 раз больше, чем в Бельгии и Финляндии, в 5 раз больше, чем во Франции, и в три раза больше, чем в Италии.

«Большинство представленных законопроектов – это так называемый низкокачественный законодательный спам. Каждый второй проект закона получает негативные выводы Главного научно-экспертного управления Верховного Совета, каждый третий – Министерства финансов. Народные депутаты фактически действуют по олимпийскому принципу, согласно которому главное не победа, а участие. Ведь законами становятся лишь 12% поданных законопроектов», - заявил на пресс-конференции «Верховный Совет: итоги 2017 года» председатель КИУ Алексей Кошель.