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Президент требует отменить е-декларирование для общественных активистов

15 января 2018 года Источник:«Украинская правда»*

Президент Петр Порошенко просит депутатов Верховного Совета отменить требование, установленное для общественных активистов, относительно подачи электронных деклараций. Об этом на заседании согласительного совета 15 января заявила представитель Президента в парламенте Ирина Геращенко.

«Президент настаивает и просит парламент определиться с позицией Президента и поддержать ее по законопроектам №6674, №6675 по электронному декларированию, где исключается обязанность подавать е-декларации общественными активистами, физическими лицами, получающими средства, имущество в рамках реализации на Украине программ технической и другой помощи», - сказала И.Луценко.

Как известно, 27 марта Порошенко подписал изменения к Закону «О противодействии коррупции», согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

На встрече с представителями общественных организаций П.Порошенко заявил, что законопроект должен быть подписан в связи с необходимостью учета интересов военнослужащих.

Вместе с тем Президент поддержал необходимость создания рабочей группы с участием представителей общественных организаций, Администрации Президента и депутатов для согласования изменений к соответствующему закону.

ЕС раскритиковал принятые Верховным Советом и подписанные Президентом Петром Порошенко поправки к закону об электронном декларировании, которые предусматривают подачу деклараций общественными активистами.

В начале июля П.Порошенко подал на рассмотрение Верховного Совета проекты законов об отмене е-декларирования антикоррупционных общественных организаций.

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