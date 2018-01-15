Президент требует отменить е-декларирование для общественных активистов

Президент Петр Порошенко просит депутатов Верховного Совета отменить требование, установленное для общественных активистов, относительно подачи электронных деклараций. Об этом на заседании согласительного совета 15 января заявила представитель Президента в парламенте Ирина Геращенко.
«Президент настаивает и просит парламент определиться с позицией Президента и поддержать ее по законопроектам №6674, №6675 по электронному декларированию, где исключается обязанность подавать е-декларации общественными активистами, физическими лицами, получающими средства, имущество в рамках реализации на Украине программ технической и другой помощи», - сказала И.Луценко.
Как известно, 27 марта Порошенко подписал изменения к Закону «О противодействии коррупции», согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.
На встрече с представителями общественных организаций П.Порошенко заявил, что законопроект должен быть подписан в связи с необходимостью учета интересов военнослужащих.
Вместе с тем Президент поддержал необходимость создания рабочей группы с участием представителей общественных организаций, Администрации Президента и депутатов для согласования изменений к соответствующему закону.
ЕС раскритиковал принятые Верховным Советом и подписанные Президентом Петром Порошенко поправки к закону об электронном декларировании, которые предусматривают подачу деклараций общественными активистами.
В начале июля П.Порошенко подал на рассмотрение Верховного Совета проекты законов об отмене е-декларирования антикоррупционных общественных организаций.
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