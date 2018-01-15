Сегодня 15 января 2018 года, 19:15

Из спора корпорация должна выйти в лучшем случае с новым акционером, но никак не в руинах — Александр Онуфриенко

«Обеспечение иска в корпоративном споре: обоюдоострое оружие» — тема лекции руководителя практики частных клиентов Lavrynovych & Partners Law Firm, к.ю.н. Александра Онуфриенко в рамках Школы судебной практики Lеgal High School (LHS).

Законодательный фундамент по данной проблематике, напомнил лектор LHS, составляют положения Хозяйственного процессуального кодекса (ХПК) Украины и судебная практика. Ключевые ориентиры последней содержатся в трех документах: постановлении Пленума Верховного Суда Украины от 24 октября 2008 года № 13 «О практике рассмотрения судами корпоративных споров», постановлении Пленума Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ) от 26 декабря 2011 года № 16 «О некоторых вопросах практики применения мер по обеспечению иска», постановлении Пленума ВХСУ от 25 февраля 2016 года № 4 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, возникающих из корпоративных отношений».

В новой редакции ХПК нормотворческий концепт в части мер обеспечения иска был несколько изменен: их перечень уже не является исчерпывающим (пункт 10 части 1 статьи 137 Кодекса). Кроме того, как подчеркнул г-н Онуфриенко, в ХПК появилась новелла (статья 141), которой предусматривается введение нового института встречного обеспечения: суд может требовать от лица, обратившегося с заявлением об обеспечении иска, обеспечить возмещение возможных убытков ответчика, которые могут быть вызваны обеспечением иска (встречное обеспечение). Встречное обеспечение, как правило, осуществляется путем внесения на депозитный счет суда денежных средств в размере, определенном судом.

Преподаватель Школы рассказал и о том, почему так важно выбрать «адекватные» меры обеспечения иска и как противодействовать мерам обеспечения иска, которые избрали оппоненты. Александр Онуфриенко привел примеры «классических неправильных формулировок» обеспечительных мер, «не устоявших» в суде. Скажем, «принять меры для обеспечения иска и запретить ООО, его должностным и доверенным лицам подавать в отдел государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей документы для регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц…» или «наложить арест на нежилые помещения на 1-м, 2-м и мансардных этажах общей площадью… кв. м, расположенные по адресу…».

«Из спора корпорация должна выйти в лучшем случае с новым акционером, но никак не в руинах», — резюмировал спикер.