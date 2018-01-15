Сегодня 15 января 2018 года, 19:14

В МВФ раскритиковали президентский законопроект об Антикоррупционном суде

Международный валютный фонд считает, что поданный Президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде не соответствует обязательствам Украины перед МВФ. Об этом говорится в письме главы миссии МВФ на Украине Рона ван Родена в адрес главы Администрации Президента Украины. Документ, копии которого направлены премьеру, спикеру парламента и нескольким министрам, обнародовало издание «Европейская правда».

В письме представитель Фонда категорически исключает возможность того, что МВФ одобрит положения президентского законопроекта об Антикоррупционном суде.

«Подача Президентом законопроекта об АКС должна была стать шагом в правильном направлении (в вопросе борьбы с коррупцией). Однако к тому проекту, который был подан 22 декабря, у нас есть серьезные замечания, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии», — говорится в письме.

Претензиии Фонда разделены на три группы и касаются процедуры отбора судей, времени запуска и юрисдикции суда.

«В текущем виде мы не готовы поддержать закон об АКС. МВФ готов помочь Администрации Президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии», — говорится в документе.

Напомним: 23 декабря президент Петр Порошенко подал в Верховный Совет законопроект о создании Антикоррупционного суда. Ряд общественных организаций, в частности Реанимационный пакет реформ, Центр противодействия коррупции и Transparency International, раскритиковали нормы документа и заявили, что проект закона не соответствует выводам Венецианской комиссии, а потому его нужно отозвать.