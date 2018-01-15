Сегодня 15 января 2018 года, 19:15

Защита любых прав представляет собой матрицу, каждая клеточка которой должна быть прозрачной для адвоката, — А.Павленко

Дебютная лекция в рамках Школы судебной практики Lеgal High School (LHS) была посвящена защите корпоративных прав в нашей стране. Своей азбукой защиты со слушателями Школы поделилась преподаватель LHS, адвокат, управляющий партнер Pavlenko Legal Group Александра Павленко.

Лектор, в частности, акцентировала внимание на принципах защиты корпоративных прав, о которых обязательно стоит помнить. «Защита любых прав представляет собой матрицу, каждая клеточка которой должна быть прозрачной для адвоката», — отметила г-жа Павленко, по убеждению которой юриспруденция в области судебной защиты — это математика. Матрица = «формула защиты», основываясь на которой вы раскладываете существующие входные данные и определяете план решения своего уравнения, — пояснила она. Со временем приобретается навык построения «формулы защиты» только на основе общепринятых ее элементов. «Доказывание», по словам Александры Павленко, занимает наименьшую часть в категории корпоративных споров — «формула» важнее (доказательственная база может быть «подтянута» уже под формулу или под принятую концепцию защиты).

В «формуле защиты» преподаватель выделила четыре элемента:

• доли (размер, соотношение между тем, чем владеет клиент, и тем, чем владеют другие участники/акционеры);

• локация конфликта (между реальными участниками/акционерами или внешний фактор — «рейдерство»);

• способы защиты (прямое восстановление прав и работа с правовыми последствиями — комплекс конкретных формулировок иска);

• юрисдикция.

«Категория пакета акций или размер доли в обществе определит ваш возможный способ защиты нарушенных прав и объем действий корпоративного правления, которые потребуются вне судебных процессов в пределах общества или по отношению к нему», — подчеркнула Александра Павленко, добавляя, что определение пакета, который защищается, также определяет категорию акционера/участника: мажоритарии, миноритарии, средние. «Значительный» пакет акций — 10% и более, «контрольный» пакет акций — более 50%, «доминирующий контрольный» пакет акций — 95% и более, «значительный контрольный» пакет акций — 75% и более, напомнила лектор.

Александра Павленко также рассказала о категории корпоративных споров (возможных предметах рассмотрения и способах защиты) и о том, какие споры не являются корпоративными. К последним, в частности, относятся споры о признании недействительными решений органов управления юридического лица по иску лица, не являющегося участником (акционером, членом, учредителем), в том числе и выбывшего, в случае оспаривания решений органов управления юридического лица, принятых после его выбытия; споры, связанные с управлением активами корпоративных инвестиционных фондов; споры, касающиеся раздела имущества супругов, вступления в юридические лица наследников, правопреемников, лиц, которым была отчуждена доля в уставном капитале хозяйственных обществ.