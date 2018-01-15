Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 января 2018 года, 19:14

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ЮФ «Астерс» объявила о назначении Ярослава Петрова партнером

15 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

Юридическая фирма «Астерс» сообщила о принятии Ярослава Петрова в состав партнеров фирмы с 1 января 2018 года. Ярослав присоединился к команде «Астерс» на должности юриста в июне 2010 года и был повышен до позиции советника в июле 2014 года. Он получил диплом магистра права в Донецком национальном университете и степень LL.M по международному арбитражу в Стокгольмском университете. Также Ярослав завершил обучение на курсе международного бизнес-менеджмента в Университете Небраски в городе Омаха (США).

Ключевые практики Ярослава Петрова — энергетическое право и международный арбитраж. В этих областях он признан ведущим юристом на Украине согласно международным исследованиям Chambers Europe, IFLR1000, The Legal 500, Who's Who Legal и Best Lawyers.

Г-н Петров является участником панели медиаторов Центра разрешения споров и переговоров Энергетического сообщества, а также входит в список арбитров Венского международного арбитражного центра (VIAC), Вильнюсского коммерческого арбитражного суда (VCCA), Арбитражного суда Литвы, Грузинского международного арбитражного центра (GIAC) и Казахстанского международного арбитража.

Ярослав Петров — сопредседатель Топливно-энергетического комитета Европейской Бизнес Ассоциации, член правления Украинской арбитражной ассоциации, участник панели экспертов Энергетического сообщества, член Совета Комитета по альтернативному разрешению споров Ассоциации юристов Украины и национальный докладчик для сайта KluwerArbitration.com и книги «World Arbitration Reporter».

Старший партнер «Астерс» Армен Хачатурян комментирует: «Ярослав Петров хорошо известен среди коллег и представителей юридического рынка благодаря своим проактивным профессиональным умениям и навыкам по развитию бизнеса. Это ценное пополнение в партнерском составе «Астерс» еще больше усилит многогранность нашей фирмы и ее возможности предоставлять консультации самого высокого уровня, которых заслуживают наши клиенты».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 1 (1045) от 09/01/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 1 (1045)
Документы и аналитика

Разложить на алименты

Отрасли практики

Топ-контроль

Тема номера:

Копить на вырост

Частная практика

Дисциплинарный поступок

Архив голосованийVox Populi

Какой онлайн-мессенджер вы используете в работе?

Telegram

Viber

WhatsApp

Skype

Facebook Messenger

Другой

Несколько разных одновременно

Не использую никакой

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
    Antika
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом