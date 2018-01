Сегодня 15 января 2018 года, 19:14

ЮФ «Астерс» объявила о назначении Ярослава Петрова партнером

Юридическая фирма «Астерс» сообщила о принятии Ярослава Петрова в состав партнеров фирмы с 1 января 2018 года. Ярослав присоединился к команде «Астерс» на должности юриста в июне 2010 года и был повышен до позиции советника в июле 2014 года. Он получил диплом магистра права в Донецком национальном университете и степень LL.M по международному арбитражу в Стокгольмском университете. Также Ярослав завершил обучение на курсе международного бизнес-менеджмента в Университете Небраски в городе Омаха (США).

Ключевые практики Ярослава Петрова — энергетическое право и международный арбитраж. В этих областях он признан ведущим юристом на Украине согласно международным исследованиям Chambers Europe, IFLR1000, The Legal 500, Who's Who Legal и Best Lawyers.

Г-н Петров является участником панели медиаторов Центра разрешения споров и переговоров Энергетического сообщества, а также входит в список арбитров Венского международного арбитражного центра (VIAC), Вильнюсского коммерческого арбитражного суда (VCCA), Арбитражного суда Литвы, Грузинского международного арбитражного центра (GIAC) и Казахстанского международного арбитража.

Ярослав Петров — сопредседатель Топливно-энергетического комитета Европейской Бизнес Ассоциации, член правления Украинской арбитражной ассоциации, участник панели экспертов Энергетического сообщества, член Совета Комитета по альтернативному разрешению споров Ассоциации юристов Украины и национальный докладчик для сайта KluwerArbitration.com и книги «World Arbitration Reporter».

Старший партнер «Астерс» Армен Хачатурян комментирует: «Ярослав Петров хорошо известен среди коллег и представителей юридического рынка благодаря своим проактивным профессиональным умениям и навыкам по развитию бизнеса. Это ценное пополнение в партнерском составе «Астерс» еще больше усилит многогранность нашей фирмы и ее возможности предоставлять консультации самого высокого уровня, которых заслуживают наши клиенты».