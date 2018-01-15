В ГПУ заявили, что офшорные компании могут отсудить конфискованные «деньги Януковича»

Начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что офшорные фирмы могут отсудить обратно конфискованные деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича.
«Конечно, если есть фирмы, которые оспаривают и получат отказ в этом и которые могут быть так называемыми добросовестными приобретателями, действительно, они могут обращаться в европейские суды и рассчитывать, что европейский суд будет к ним прислушиваться», — подчеркнул прокурор.
Также он отметил, что Генпрокуратура не может начать расследование по факту получения телеканалом Al Jazeera информации о конфискованных 1,5 млрд долл. США — «деньгах Януковича».
С.Горбатюк заявил, что лично ему ничего не известно о том, каким образом решение суда о конфискации «денег Януковича» было засекречено, сколько людей имели доступ к нему и каким образом произошла утечка информации зарубежным СМИ.
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