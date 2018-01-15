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В ГПУ заявили, что офшорные компании могут отсудить конфискованные «деньги Януковича»

15 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что офшорные фирмы могут отсудить обратно конфискованные деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«Конечно, если есть фирмы, которые оспаривают и получат отказ в этом и которые могут быть так называемыми добросовестными приобретателями, действительно, они могут обращаться в европейские суды и рассчитывать, что европейский суд будет к ним прислушиваться», — подчеркнул прокурор.

Также он отметил, что Генпрокуратура не может начать расследование по факту получения телеканалом Al Jazeera информации о конфискованных 1,5 млрд долл. США — «деньгах Януковича».

С.Горбатюк заявил, что лично ему ничего не известно о том, каким образом решение суда о конфискации «денег Януковича» было засекречено, сколько людей имели доступ к нему и каким образом произошла утечка информации зарубежным СМИ.

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