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Комитет НААУ: конкурс в реестр БПП не был полностью прозрачным

15 января 2018 года Источник:Національна асоціація адвокатів України

12 января состоялось заседание Комитета НААУ по вопросам бесплатной правовой помощи. В ходе заседания члены Комитета обсудили результаты проведения конкурсного отбора адвокатов, желающих предоставлять бесплатную правовую помощь, и другие актуальные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Председатель Комитета по вопросам правовой помощи Сергей Вилков, работая в составе конкурсной комиссии, выявил факты, свидетельствующие о том, что документы подавали лица, не занесенные в ЕРАУ, и о том, что лица получили документы о праве на занятие адвокатской деятельностью от неуполномоченного органа.

По словам Сергея Вилкова, каждый такой случай выявлен, и о них проинформированы другие члены конкурсной комиссии. Однако должного внимания этим случаям уделено не было.

Председатель Комитета по вопросам правовой помощи Сергей Вилков убежден, что такая ситуация сложилась из-за формального подхода представителей Координационного центра при проверке документов лиц, принимавших участие в конкурсе. По его словам, это также может свидетельствовать о личной заинтересованности в создании оснований для срыва конкурса.

Во время заседания Комитета было принято решение обратиться по этому вопросу в Совет адвокатов Украины для дальнейшего реагирования на ситуацию.

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Комментарии:»

да 15 января 2018 года 19:11 #

НААУ ни перед кем не должна ставить вопросов. И так все понятно.Допустившие разгильдяйство, адвокаты БПП должны отвечать по полной (надеюсь их меньшинство). А по делам ЕСПЧ, где фигурируют адвокаты-назначенцы отвечает государство. Поэтому государство должно идти на поклон к адвокатам, а те посылать его представителей в европейские инстанции, чтобы заставить их играть по правилам интересов конкретных людей, нуждающихся в реальной защите, а не бутафории.

Харьковский адвокат 15 января 2018 года 13:51 #

НААУ должна поставить перед верховной властью вопросы.
1.Признает ли власть за лицом со статусом адвоката в соответствии с ЗУ "О адв..." право осуществлять защиту и представительство на следствии и в судах без каких-либо ограничений всех категорий дел,
или
2.МЮ дано право выделить из статусных адвокатов категорию, которая только после сдачи соответствующих экзаменов имеет право вести дела БПП, чем фактически закрепляет за МЮ правило, что остальные дела по соглашению ведут безграмотные адвокаты без соответствующих полномочий.
3.Является ли МЮ формально заказчиком правовых услуг БПП и не заканчивается ли его функция обращением в соответствующий совет адвокатов, а уже совет адвокатов сам назначает ответственных за эту работу и решает какого адвоката направлять для оказания правовой услуги БПП.
4.Не является ли содержание центров БПП с сотнями бездельников-распределителей на зарплате бюджета разбазариванием бюджета страны и завуалированным сохранением штатов управлений юстиции.

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