Сегодня 15 января 2018 года, 19:14

Комитет НААУ: конкурс в реестр БПП не был полностью прозрачным

12 января состоялось заседание Комитета НААУ по вопросам бесплатной правовой помощи. В ходе заседания члены Комитета обсудили результаты проведения конкурсного отбора адвокатов, желающих предоставлять бесплатную правовую помощь, и другие актуальные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Председатель Комитета по вопросам правовой помощи Сергей Вилков, работая в составе конкурсной комиссии, выявил факты, свидетельствующие о том, что документы подавали лица, не занесенные в ЕРАУ, и о том, что лица получили документы о праве на занятие адвокатской деятельностью от неуполномоченного органа.

По словам Сергея Вилкова, каждый такой случай выявлен, и о них проинформированы другие члены конкурсной комиссии. Однако должного внимания этим случаям уделено не было.

Председатель Комитета по вопросам правовой помощи Сергей Вилков убежден, что такая ситуация сложилась из-за формального подхода представителей Координационного центра при проверке документов лиц, принимавших участие в конкурсе. По его словам, это также может свидетельствовать о личной заинтересованности в создании оснований для срыва конкурса.

Во время заседания Комитета было принято решение обратиться по этому вопросу в Совет адвокатов Украины для дальнейшего реагирования на ситуацию.