Комитет НААУ: конкурс в реестр БПП не был полностью прозрачным

12 января состоялось заседание Комитета НААУ по вопросам бесплатной правовой помощи. В ходе заседания члены Комитета обсудили результаты проведения конкурсного отбора адвокатов, желающих предоставлять бесплатную правовую помощь, и другие актуальные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Председатель Комитета по вопросам правовой помощи Сергей Вилков, работая в составе конкурсной комиссии, выявил факты, свидетельствующие о том, что документы подавали лица, не занесенные в ЕРАУ, и о том, что лица получили документы о праве на занятие адвокатской деятельностью от неуполномоченного органа.
По словам Сергея Вилкова, каждый такой случай выявлен, и о них проинформированы другие члены конкурсной комиссии. Однако должного внимания этим случаям уделено не было.
Председатель Комитета по вопросам правовой помощи Сергей Вилков убежден, что такая ситуация сложилась из-за формального подхода представителей Координационного центра при проверке документов лиц, принимавших участие в конкурсе. По его словам, это также может свидетельствовать о личной заинтересованности в создании оснований для срыва конкурса.
Во время заседания Комитета было принято решение обратиться по этому вопросу в Совет адвокатов Украины для дальнейшего реагирования на ситуацию.
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НААУ ни перед кем не должна ставить вопросов. И так все понятно.Допустившие разгильдяйство, адвокаты БПП должны отвечать по полной (надеюсь их меньшинство). А по делам ЕСПЧ, где фигурируют адвокаты-назначенцы отвечает государство. Поэтому государство должно идти на поклон к адвокатам, а те посылать его представителей в европейские инстанции, чтобы заставить их играть по правилам интересов конкретных людей, нуждающихся в реальной защите, а не бутафории.
НААУ должна поставить перед верховной властью вопросы.
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