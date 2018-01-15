Сегодня 15 января 2018 года, 19:14

Состоялась торжественная церемония открытия Lеgal High School

Сегодня состоялась торжественная церемония запуска инновационной образовательной платформы для повышения квалификации практикующих юристов — Lеgal High School (LHS). Школа открыла двери для своих слушателей в столичном БЦ «Леонардо»: занятия начинаются уже 15 января с.г.

Как подчеркнул основатель LHS, шеф-редактор газеты «Юридическая практика» Рустам Колесник, от идеи создания масштабного, инновационного образовательного проекта, который бы объединил усилия представителей разных юридических профессий, до его реализации прошел ровно год. Реализация задуманного — это всегда волнительный момент, отмечает председатель наблюдательного совета Lеgal High School, профессор КНУ им. Тараса Шевченко, академик НАПрН Украины, д.ю.н. Наталья Кузнецова. «У меня, как у практикующего юриста, складывается впечатление, что в рамках нашего классического юридического образования мы чего-то не додаем студенту. Сегодня в ходе реформы юридического образования мы стараемся это «что-то» подтянуть. Но это очень не просто: не просто преодолевать консерватизм, формальные препятствия, устаревшие представления об обучении. LHS — попытка ускорить данный процесс: как можно быстрее ввести в образовательный процесс интересные инновации», — отметила Наталья Кузнецова.

По словам преподавателя Школы, заместителя министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Елены Сукмановой, LHS — это шанс пообщаться с лидерами юридического рынка, перенять их опыт. «Желаю вам всем плодотворной и эффективной работы, потому что любое обучение, любой обмен опытом — это работа», — обратилась она к присутствующим на торжественной церемонии.

«Мы верим в то, что данный образовательный проект поможет раскрыть новые юридические таланты», — выразил убеждение представитель генерального партнера LHS, руководитель практики разрешения споров ЮФ Evris Игорь Кравцов. По его мнению, LHS станет фактором цивилизованного юридического рынка.

«Сегодня действительно волнительный момент, ведь мы на пороге чего-то нового на юридическом рынке. LHS — это не просто школа, это образовательная платформа, все возможности которой пока что не каждый из нас может до конца осмыслить», — констатировал представитель экспертного партнера LHS, преподаватель Школы судебной практики, партнер ЮК EQUITY Олег Малиновский.

Необходимость реализовать такую образовательную миссию, по словам преподавателя LHS, управляющего партнера ЮФ GOLAW Валентина Гвоздия, назрела давно. Г-н Гвоздий подчеркнул: повышение квалификации адвокатов — один из приоритетов деятельности Национальной ассоциации адвокатов Украины, но сегодня ресурсы не позволяют в полной мере удовлетворить существующий спрос. Lеgal High School как раз и должна удовлетворить потребности юристов в получении новых знаний.

LHS — это не только образовательный проект, но и в какой-то мере социальный, поскольку подготовка высококлассного юриста — это помощь обществу. Как отметил старший партнер ЮФ Asters Армен Хачатурян, открытие Школы — знаковое событие для рынка юридических услуг. Школа призвана поднять планку юридического образования в стране, вывести его на новый уровень.

Продукт, который предлагает LHS, по словам члена наблюдательного совета Школы, управляющего партнера ЮФ «Антика» Алексея Кота, уникален, ведь в нашей стране ранее не было подобной образовательной площадки, позволяющей юристам почерпнуть новые знания и перенять опыт у лучших преподавателей — профессионалов высокого уровня в разных сферах права.

«Новый год — это новые идеи. И сегодня мы реализовываем идею, которая очень долго обсуждалась. Мы уже давно говорили о том, что юристам нужна платформа не только для обмена знаниями и опытом, но и для формирования новых стандартов. Новых стандартов не просто юридического образования, а профессии!» — отметила Анна Огренчук, управляющий партнер ЮГ LCF, генеральный партнер Школы судебной практики LHS.

Lеgal High School, по мнению преподавателя LHS, управляющего партнера Pavlenko Legal Group Александры Павленко, практически MBA, только уже украинский и для отечественных юристов.