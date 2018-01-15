В парламенте зарегистрированы четыре законопроекта об Антикоррупционном суде

В Верховном Совете Украины уже зарегистрированы четыре проекта закона о Высшем антикоррупционном суде.
Так, кроме президентского законопроекта № 7440 от 22.12.2017, на данный момент на сайте парламента появились еще два проекта закона: проект № 7440-4 от 10.01.2018 внесен народным депутатом от фракции «Батькивщина» Игорем Луценко, № 7440-3 от 10.01.2018 — группой депутатов от фракции «Самопомощь». Кроме того, еще один проект — № 7440-2 от 05.01.2018 — был внесен народным депутатом Сергеем Каплиным.
Напомним: Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховный Совет проект закона об Антикоррупционном суде 22 декабря 2017 года.
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