Апелляционный суд планирует рассмотреть дело по экстрадиции народного депутата А.Онищенко

Апелляционный суд г.Киева в понедельник рассмотрит дело по экстрадиции народного депутата Александра Онищенко. Об этом сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Начало заседания запланировано на 15 января в 15:45.
Напомним: сторона защиты А.Онищенко ранее подала апелляционную жалобу на решение Соломенского районного суда г.Киева, который позволил проводить в отношении народного депутата специальное (заочное) досудебное расследование.
А.Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины.
Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение А.Онищенко к ответственности, задержание и арест Верховный Совет предоставил 5 июля 2016 года. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года он был объявлен в национальный розыск.
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