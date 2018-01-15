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Сегодня 15 января 2018 года, 19:13

Апелляционный суд планирует рассмотреть дело по экстрадиции народного депутата А.Онищенко

Апелляционный суд г.Киева в понедельник рассмотрит дело по экстрадиции народного депутата Александра Онищенко. Об этом сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Начало заседания запланировано на 15 января в 15:45.

Напомним: сторона защиты А.Онищенко ранее подала апелляционную жалобу на решение Соломенского районного суда г.Киева, который позволил проводить в отношении народного депутата специальное (заочное) досудебное расследование.

А.Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение А.Онищенко к ответственности, задержание и арест Верховный Совет предоставил 5 июля 2016 года. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года он был объявлен в национальный розыск.