США намерены помочь Украине в создании Службы финрасследований

Госагентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказать помощь Украине в создании Службы финансовых расследований. Об этом сообщил глава Минфина Украины Александр Данилюк по итогам визита в США и встречи с замдиректора FinCEN Джамалом Эль-Хинди.
«Во время встречи обсудили текущие вопросы во взаимодействии FinCEN с госучреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества. Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Госслужбой финансового мониторинга», - заявил Данилюк.
В FinCEN заявили, что будут «активно следить за процессом создания на Украине Службы финрасследований - единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства», – добавил глава Минфина.
А.Данилюк напомнил, что ранее Минфин достиг договоренностей с Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правопорядка Госдепартамента США и Минфином Италии по организации обучения для будущих работник СФР.
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