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Объявлен конкурс на занятие 5 должностей членов НКРЭКУ

15 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

На сайте Верховного Совета обнародована информация об открытом конкурсе на занятие должностей членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Так, согласно решению конкурсной комиссии (Протокол №4 от 10.01.2018 года) объявлен открытый конкурс на занятие пяти должностей членов НКРЭКУ.

Документы принимаются до 23 февраля 2018 года включительно.

Как отмечают в комиссии, члены регулятора, на должности которых объявлен открытый конкурс, занимались следующими вопросами:

• обеспечением участия НКРЭКУ в формировании и реализации единой государственной политики в сфере функционирования рынка природного газа, нефти и нефтепродуктов;

• обеспечением деятельности НКРЭКУ в формировании и реализации единой государственной политики в сферах функционирования рынка электрической энергии, переработки и захоронения бытовых отходов, стратегическим, текущим планированием развития системы государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий;

• обеспечением деятельности НКРЭКУ по обобщению практики применения законодательства по вопросам, относящимся к компетенции НКРЭКУ, и совершенствованием законодательства в сферах энергетики и коммунальных услуг;

• обеспечением деятельности НКРЭКУ по государственному регулированию в части лицензирования хозяйственной деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения, переработки и захоронения бытовых отходов и в нефтегазовом комплексе, а также осуществлением контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности;

• обеспечением деятельности НКРЭКУ в формировании и реализации единой государственной политики в сферах электроэнергетики и теплоснабжения.

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