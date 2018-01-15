Объявлен конкурс на занятие 5 должностей членов НКРЭКУ

На сайте Верховного Совета обнародована информация об открытом конкурсе на занятие должностей членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Так, согласно решению конкурсной комиссии (Протокол №4 от 10.01.2018 года) объявлен открытый конкурс на занятие пяти должностей членов НКРЭКУ.
Документы принимаются до 23 февраля 2018 года включительно.
Как отмечают в комиссии, члены регулятора, на должности которых объявлен открытый конкурс, занимались следующими вопросами:
• обеспечением участия НКРЭКУ в формировании и реализации единой государственной политики в сфере функционирования рынка природного газа, нефти и нефтепродуктов;
• обеспечением деятельности НКРЭКУ в формировании и реализации единой государственной политики в сферах функционирования рынка электрической энергии, переработки и захоронения бытовых отходов, стратегическим, текущим планированием развития системы государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий;
• обеспечением деятельности НКРЭКУ по обобщению практики применения законодательства по вопросам, относящимся к компетенции НКРЭКУ, и совершенствованием законодательства в сферах энергетики и коммунальных услуг;
• обеспечением деятельности НКРЭКУ по государственному регулированию в части лицензирования хозяйственной деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения, переработки и захоронения бытовых отходов и в нефтегазовом комплексе, а также осуществлением контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности;
• обеспечением деятельности НКРЭКУ в формировании и реализации единой государственной политики в сферах электроэнергетики и теплоснабжения.
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