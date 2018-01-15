Сегодня 15 января 2018 года, 19:14

В МИД назвали опасные для украинцев страны

Украинцев просят не ехать в Сирию, Ливию, Йемен, Сомали и Россию. Об этом в Twitter написал госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

«Еще раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хотя и делают невозможное», - подчеркнул он.

Как известно, украинского врача, который работал в Ливии и был похищен несколько дней назад, освободили.

Как сообщалось, уполномоченный Верховного Совета по правам человека Валерия Лутковская заявила, что более 5 тысяч украинцев находятся под стражей на территории Российской Федерации.