В МИД назвали опасные для украинцев страны

Украинцев просят не ехать в Сирию, Ливию, Йемен, Сомали и Россию. Об этом в Twitter написал госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.
«Еще раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хотя и делают невозможное», - подчеркнул он.
Как известно, украинского врача, который работал в Ливии и был похищен несколько дней назад, освободили.
Как сообщалось, уполномоченный Верховного Совета по правам человека Валерия Лутковская заявила, что более 5 тысяч украинцев находятся под стражей на территории Российской Федерации.
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