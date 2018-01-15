Во вторник парламент рассмотрит закон о реинтеграции Донбасса

Во вторник, 16 января, Верховный Совет Украины планирует рассмотреть во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса и включить в повестку дня закон об Антикоррупционном суде. Эти вопросы стоят на повестке дня заседаний парламента на 16-19 января, опубликованной на сайте парламента.
Отмечается, в частности, что первый пленарный день 2018 года народные депутаты начнут с вопросов национальной безопасности и обороны. Так, на рассмотрение во втором чтении вынесен президентский проект закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».
Кроме того, в следующий вторник к включению в повестку дня сессии предложены законопроекты, внесенные главой государства, о Высшем антикоррупционном суде и об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.
На четверг, 18 января, в сессионном зале парламента запланировано рассмотрение вопросов экономической политики, среди которых проекты законов о приватизации государственного имущества; о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности процедур банкротства; об Учреждении бизнес-омбудсмена; о внесении изменений в законодательство относительно создания и ведения Кредитного реестра Национального банка и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков и др.
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