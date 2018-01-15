Сегодня 15 января 2018 года, 19:15

Хорошие новости от «Юридической практики»

Верховный Суд готовится рассмотреть первое дело

Верховный Суд начнет рассмотрение первого кассационного дела 16 января. Дело будет рассматриваться в рамках письменного производства, говорится в сообщении ВС.

Президент подписал закон, упрощающий привлечение инвестиций эмитентами ценных бумаг

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2210-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг». Закон решает проблему разделения АО на Украине на публичные и частные по формальным признакам, устраняет дисбаланс в законодательстве и вводит европейские принципы в вопросе определения публичных компаний и регулирования их деятельности.

Ставки портовых сборов снижены

Правительство приняло решение о снижении ставок портовых сборов: корабельного, канального, маячного, санитарного, якорного, причального и административного — на 20%, начиная с 1 января 2018 года. Ожидаемый эффект — удешевление логистики, увеличение объемов перевалки грузов украинскими портами, повышение конкурентоспособности и, как следствие, полноценное включение Украины в международные транспортные коридоры.

Утверждена концепция программы развития автомобильных дорог

Кабинет Министров Украины утвердил концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 5 лет со сметой в 322 млрд грн. Цель программы заключается в создании современной сети автодорог, которая позволит увеличить объем перевозок и улучшить инвестиционный климат, а также обеспечит эффективность транспортных услуг. Кроме того, планируется введение долгосрочных контрактов, усиление сотрудничества с международными финансовыми организациями для привлечения средств.

НБУ запускает автоматизированную систему поиска информации о выданных лицензиях

Национальный банк Украины создал и опубликовал на своем сайте поисковую систему «Информация о выданных лицензиях небанковским финансовым учреждениям и другим юридическим лицам (кроме банков)». Система позволяет пользователям самостоятельно формировать и загружать информацию о выданной небанковскому финучреждению генеральной лицензии на осуществление валютных операций, а также проверять действительность таких лицензий.

Украина и Румыния откроют новые пункты пропуска на границе

Украина и Румыния текстоткроют новые пункты пропуска на границе в первой половине 2018 года. Как сообщил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану во время визита в Черновцы, в первой половине 2018 года планируется открытие пунктов «Дьяковцы-Раковец» и «Красноильск-Викову де Сус».

Правительство обязало проверять психику будущих дипломатов

КМУ установил обязательность психиатрического осмотра граждан, принимаемых на дипломатическую службу. Такое решение принято по той причине, что работа в органах дипслужбы связана с повышенной психоэмоциональной нагрузкой, в частности, во время долгосрочных командировок, особенно в государства с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью.