Сегодня 15 января 2018 года, 19:14

Начнется ли практический этап украинской медреформы в 2018 году?

В этом году планируется практическое воплощение медреформы. Минздрав озвучил, что полноценными участниками этого процесса смогут стать только автономные медучреждения первичной медпомощи, врачи-ФЛП или частные клиники. Они получат возможность заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), а докторов в этих больницах смогут выбирать пациенты в рамках программы государственных медгарантий.

Согласно переходным положениям Закона Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания», до 2020 года допускается финансирование учреждений здравоохранения, которые не заключат договор с НСЗУ, по старой схеме. У общин и представителей органов местного самоуправления есть выбор: оставить для медучреждений ту систему финансирования, которая существует сейчас, или перейти к новой.

«Войти» в реформу смогут только медучреждения административно-территориальной единицы, оказывающие первичную медицинскую помощь.

Минздрав поставил условие, что в 2018 году присоединиться к реформе (заключить договор с НСЗУ) и перейти на новый принцип финансирования могут только все медучреждения района, города, общины, оказывающие первичную медицинскую помощь, одновременно. Это связано с тем, что необходимо полностью менять бюджет административно-территориальной единицы, а не просто отдельного медицинского учреждения. По предварительным подсчетам экспертов, финансирование неавтономных медучреждений будет примерно в 1,7 раз ниже, чем тех, кто будет оказывать медуслуги по договору с НСЗУ.

Больницы, которые не пройдут процесс автономизации, будут финансироваться по существующему до этого времени принципу — за счет медицинской субвенции из бюджета. Минздрав озвучил, что Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не сможет с ними заключать договоры о медицинском обслуживании населения.

Возникает вопрос: правомерно ли такое ограничение? Ведь в Законе «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания» есть норма (которая вступает в силу с 30 января 2018 года), согласно которой уполномоченный орган (НСЗУ) не имеет права отказывать в заключении договора или затягивать его заключение. Закон не содержит ограничений относительно организационно-правовых форм лиц, предоставляющих медицинские услуги. Но поскольку требования к получателям бюджетных средств могут быть установлены государственной программой «Предоставление первичной медицинской помощи», утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины, то, скорее всего, такие ограничения появятся.

Общины существенно выиграют, пройдя процесс автономизации медучреждений в 2018 году.

С одной стороны, те учреждения, которые не хотят автономизироваться (преобразовываться в коммунальные некоммерческие предприятия) сейчас, могут решить, что избавились от лишней головной боли, и будут функционировать, как и раньше. Но в таком случае пациенты общины не смогут воспользоваться возможностями реформы и выбрать любого врача. В поисках выхода пациенты могут выбирать врачей в медучреждениях соседней общины или врачей-ФЛП, которые заключили договор с НСЗУ. Это отобразится в электронной системе, а значит, у государства появятся основания для уменьшения финансирования неавтономных больниц с 2019 года.

С другой стороны, в 2018 году медучреждения могут автономизироваться по льготным условиям, согласно которым:

- кредиторы не вправе требовать досрочного возмещения кредитных средств;

- не обязательна оценка имущества во время реорганизации;

- средства, не использованные учреждением в течение бюджетного периода, не изымаются и могут быть использованы в дальнейшем для финансирования его работы.

Те, кто захочет пройти процесс автономизации после 2018 года, столкнутся с дополнительными затратами на оценку имущества (это может быть внушительная сумма для больших объектов). Также кредиторы могут потребовать досрочного возвращения долгов. И если это требование не будет удовлетворено, то кредитор может установить запрет на дальнейшую реорганизацию, и ее невозможно будет завершить. Такие траты обычно не закладываются в медицинскую субвенцию. Поэтому в рамках реформы и предусмотрен льготный период.

Автор – Елена Хитрова, адвокат, руководитель практики «Медицина и фармация» ЮФ ILF, координатор комитета Украино-немецкой медицинской ассоциации по реформированию системы здравоохранения.