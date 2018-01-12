Сегодня 12 января 2018 года, 18:46

Сколько зарабатывают партнеры и юристы ведущих юрфирм Украины

Все большее количество участников рынка юридических услуг декларируют выплату исключительно «белых» зарплат, но при этом далеко не все готовы раскрывать информацию об уровне доходов своих юристов, а тем более партнеров.

Подводя итог 2017 года, можем отметить, что уровень доходов юристов в целом увеличился, но по-прежнему варьируется в очень широком диапазоне. Даже в фирмах одного уровня возможны ситуации, когда заявленный доход партнера одной юрфирмы ниже зарплаты старших юристов в другой. Более того, в некоторых юрфирмах заработки юристов формально одного уровня могут отличаться, причем значительно.

К примеру, уровень доходов партнера крупной столичной юрфирмы начинается с суммы, эквивалентной 2 тыс. долл. США, среднее значение в данной группе почти в пять раз больше, а максимальный заявленный уровень дохода партнера такой юрфимы — в среднем 45 тыс. долл. США в месяц. На региональном уровне неоднородность рынка еще более заметна: с одной стороны, респондентами указываются суммы дохода партнеров, которые ниже зарплат юристов в других юрфирмах соответствующего города, а с другой — доходы партнеров юрфирм — региональных лидеров сопоставимы с заработками партнеров в крупном столичном юрбизнесе, а иногда и выше их.

Подробней о доходах украинских юристов читайте в статье Алексея Насадюка «Расчетный счет» в ЮП № 3 от 16 января 2017 года.