В Пенсионном фонде назвали сумму максимальной пенсии украинцев

С 1 января 2018 года размер максимальной пенсии украинцев увеличился до 13 800 гривен. Об этом сообщил руководитель Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный во время встречи с ветеранами металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
«Если в прошлом году было 10 700 гривен, то в этом году в связи с ростом прожиточного минимума максимальная пенсия выросла до 13 800 грн», — сказал А.Зарудный.
Руководитель Пенсионного фонда добавил, что сейчас средний размер пенсий в Донецкой области составляет 3,2 тысячи гривен. По сравнению с прошлым годом это больше почти на тысячу гривен.
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