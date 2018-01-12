Сегодня 12 января 2018 года, 18:47

В Пенсионном фонде назвали сумму максимальной пенсии украинцев

С 1 января 2018 года размер максимальной пенсии украинцев увеличился до 13 800 гривен. Об этом сообщил руководитель Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный во время встречи с ветеранами металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

«Если в прошлом году было 10 700 гривен, то в этом году в связи с ростом прожиточного минимума максимальная пенсия выросла до 13 800 грн», — сказал А.Зарудный.

Руководитель Пенсионного фонда добавил, что сейчас средний размер пенсий в Донецкой области составляет 3,2 тысячи гривен. По сравнению с прошлым годом это больше почти на тысячу гривен.