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Сегодня 12 января 2018 года, 18:47

Украина и Румыния выработают совместный документ по образовательному закону

Украина и Румыния договорились разработать совместный документ по имплементации нового Закона «Об образовании», в частности статьи 7, касающейся использования языков в учебном процессе. Договоренность достигнута во время встречи в Черновцах главы МИД Украины Павла Климкина и его румынского коллеги Теодора Мелешкану, сообщает пресс-служба ведомства.

«Руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы повестки дня украинско-румынских межгосударственных отношений. Сторонами достигнута договоренность относительно разработки совместного документа по имплементации нового Закона Украины «Об образовании», в частности его статьи 7, касающейся использования языков в учебном процессе», — говорится в сообщении.

Министры провели встречу с представителями румынской общины, руководителями и преподавателями учебных заведений в Черновицкой области, в которых обучение проводится на румынском языке. Во время встречи обсуждались пути учета рекомендаций Венецианской комиссии относительно статьи 7 образовательного закона.

Главы МИД совместно с руководителями министерств образования Украины и Румынии приняли участие в торжественном открытии в селе Йорданешты Черновицкой области новой общеобразовательной школы с румынским языком преподавания.

Напомним: Мелешкану во время визита в Черновцы заявил, что языковая статья Закона Украины «Об образовании» негативно влияет на национальные меньшинства, проживающие в стране.